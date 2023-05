Berenberg senkt Hornbach Holding auf 'Hold' und Ziel auf 90 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 90 Euro gesenkt. Analyst Benjamin Thielmann begründete seine negativere Einschätzung der Aktie mit dem unerwartet trüben Ergebnisausblick der Baumarkt-Holding. Die detaillierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih

