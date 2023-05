NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Formycon mit "Buy" und einem Kursziel von 101 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der deutsche Entwickler von biopharmazeutischen Nachahmerprodukten sei in einem Markt tätig, der bis 2030 jährlich im Schnitt um ungefähr 15 Prozent wachsen sollte und damit doppelt so stark wie der Gesamtmarkt für verschreibungspflichtige Medikamente, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner Gewichtsklasse sei Formycon der am besten aufgestellte reine Biosimilars-Hersteller, der dank seiner überlegenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten stärker als die Konkurrenz abschneiden sollte. Derzeit habe Formycon sieben Produkte mit Blockbuster-Potenzial in der Pipeline./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2023 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2023 / 19:01 / ET

Die Formycon Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 79,00EUR gehandelt.