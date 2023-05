Tornado Cash: Hacker übernehmen Kontrolle! Was ist da los?

Inhalt direkt aufrufen: Tweet

Tornado Cash ist ein Blockchain-Protokoll zur Anonymisierung von Krypto-Transaktionen, und TORN ist sein Governance-Token. Governance-Token ermöglichen es ihren Inhabern, über vorgeschlagene Änderungen an ihrem Kryptowährungsdienst abzustimmen.

Der Hackerangriff soll über 1,2 Millionen gefälschte TORN-Stimmen erfolgt sein. Da die gefälschten Stimmen die 700.000 legitimen Stimmen überstiegen, konnte der Angreifer die vollständige Kontrolle über die Administration von Tornado Cash und TORN übernehmen.

"Jetzt, wo sie alle Stimmen haben, können sie tun, was sie wollen. In diesem Fall haben sie einfach 10.000 Stimmen als TORN genommen und alles verkauft", so Samczsun in einem Tweet.

Kurz nach Bekanntwerden des Hacks kündigte die Kryptobörse Binance an, die Einzahlungen von TORN vorübergehend auszusetzen. Der Token stabilisierte sich am Montag in Asien, nachdem er am Sonntag stark eingebrochen war.

Tornado Cash soll das bevorzugte Mittel von Hackern und Kriminellen sein, um gestohlene oder illegale Gelder zu waschen. Daten von Dune Analytics zeigen, dass seit dem Start des Dienstes im Jahr 2019 mehr als acht Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen über Tornado Cash verschickt wurden.

Das US-Finanzministerium verhängte im August 2022 Sanktionen gegen Tornado Cash, nachdem es festgestellt hatte, dass der Dienst von nordkoreanischen Hackern zur Geldwäsche illegaler Gewinne genutzt wurde. Ein Beamter des Finanzministeriums sagte damals, die nordkoreanische Lazarus-Gruppe habe über den Dienst rund 450 Millionen US-Dollar gewaschen.

Tipp aus der Redaktion: 40 Prozent Performance seit Jahresanfang mit Aktien? Das geht! Die Aktie der Woche macht's möglich. Eine Aktie, eine Woche, pure Performance. Jetzt zum Kennenlern-Preis ausprobieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!