Erdgaspreis – Erholung läuft an

Derzeit machen Schlagzeilen über den fallenden Erdgaspreis die Runde und tatsächlich sind die Preise für den europäische Referenzwert TTF zum ersten Mal seit dem Start des Ukraine-Krieges unter 30 €/mwh gefallen, da es in Europa derzeit sehr gut gelungen ist seine die Vorräte aufzufüllen. Damit erreichten die Preise den niedrigsten Stand seit Juni 2021. Seit Ende März ist der TTF-Preis in sechs aufeinanderfolgenden Wochen um fast 27 % gefallen.

Gaslager sind derzeit gut gefüllt

Ein wichtiger Grund für den Preisrückgang sind die vollen Lager. Europa beendete den Winter mit Gasspeichern, die weit über dem saisonalen Durchschnitt lagen, und hat seine Bestände weiter aufgestockt. Nach Angaben des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe sind die Speicher nun zu fast 65 Prozent gefüllt und liegen damit fast ein Fünftel über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Trotz des Preisrückgangs bleiben Händler und Analysten vorsichtig, da der globale Gasmarkt weiterhin fragil erscheint. Russlands Pipelineströme nach Europa, die nicht auf andere Exportmärkte umgeleitet werden können, sind immer noch um 90 Prozent niedriger als vor dem Einmarsch in die Ukraine. Früher deckte Russland rund 40 Prozent des EU-Bedarfs.

IEA sieht unsicheren Gas-Markt

Die Internationale Energieagentur hat in ihrem jüngsten vierteljährlichen Gasmarktbericht festgestellt, dass das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage beim globalen Gas in diesem Jahr einer ungewöhnlich großen Bandbreite von Unsicherheiten unterliegt, die vom Wetter über die Verfügbarkeit von Flüssiggas (LNG) bis hin zu einem möglichen weiteren Rückgang des russischen Pipelinegases nach Europa reichen. Der Druck auf die europäischen und globalen Gasmärkte hat seit Anfang 2023 aufgrund günstiger Wetterbedingungen und rechtzeitiger politischer Maßnahmen nachgelassen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 waren die Preise für Flüssiggas (LNG) an den europäischen und asiatischen Spotmärkten unter das Niveau des Sommers 2021 gefallen, lagen aber immer noch deutlich über ihren historischen Durchschnittswerten. Der starke Rückgang der Erdgasnachfrage verringerte den Bedarf an Speicherentnahmen in Europa und den Vereinigten Staaten während des Winters 2022/23. Infolgedessen schlossen die Speicherstätten die Heizsaison mit Lagerbeständen ab, die deutlich über ihrem Fünfjahresdurchschnitt lagen. Dies dürfte die Einspeisungsnachfrage im Sommer 2023 verringern und die Fundamentaldaten des Marktes weiter entspannen.