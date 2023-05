Biontech nimmt Anlauf zum Rebound – Analysten sehen massives Kurspotenzial

Die BioNTech Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 110,0EUR gehandelt.

Die Weltgesundheitsorganisation habe zum Schutz gegen die Coronavariante XBB1.5. eine Aktualisierung des Impfschutzes etwa mit einem monovalenten Impfstoff empfohlen, schreibt Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu in einer Studie. Die Meldung sei positiv für die Hersteller von mRNA-Impfstoffen wie etwa Biontech.

Seit Jahresanfang sind die Titel um rund 23,5 Prozent gefallen. Biontech hat mit einer nachlassenden Nachfrage nach seinem Corona-Impfstoff zu kämpfen. Das resultiert vor allem in einem massiven Umsatzrückgang und einem Gewinneinbruch von 86 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres.

Einst ein Anleger-Liebling, hat auch die Biontech-Aktie in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Jetzt setzt die Aktie zum Rebound an. Wieviel Kurspotenzial prognostizieren Analysten der Aktie?

