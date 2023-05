Apples Multi-Milliarden-Deal mit Broadcom: Ein KI-Coup?

Bisher lässt Apple einen Großteil seiner Geräte und Komponenten in China produzieren. Das soll sich jetzt ändern. Laut CEO Tim Cook wolle Apple "den Einfallsreichtum, die Kreativität und den innovativen Geist der amerikanischen Fertigung nutzen". Alle Produkte von Apple seien von Technologien abhängig, die in den USA entwickelt und gebaut werden. Cook will demnach Investitionen in die US-Wirtschaft ausbauen, "weil wir einen unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas haben". Die Vereinbarung umfasse unter anderem Bauteile für 5G-Funktechnik.

Bank of America-Analyst Vivek Arya hob sein Kursziel für die Broadcom-Aktie von 725 US-Dollar auf 800 US-Dollar nach Ankündigung des Deals an und sagte, dies beseitige einen "Überhang" bei dem Titel. "Wir glauben, dass dies eine positive Entwicklung ist, da es einen wichtigen Überhang für die Broadcom-Aktie beseitigt – nämlich das Risiko, dass Apple Konnektivitätskomponenten einkauft, das Anfang des Jahres in Medienberichten auftauchte", so Arya in einer Notiz.