(neu: Kurse aktualisiert, weitere Details.)



NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend gute Zahlen und Geschäftsaussichten des US-Chipkonzerns Nvidia haben am Mittwoch nachbörslich für einen starken Aufwärtstrend bei wichtigen Aktien der Branche gesorgt. Nvidia-Papiere sprangen nach US-Börsenschluss um ein Fünftel in die Höhe. Sollten sie das starke Plus am folgenden Handelstag auch im Hauptgeschäft behaupten können, winkt dem Kurs ein Rekordhoch.

Die Aktien des Spezialisten für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips hatten ihren Wert im bisherigen Jahr zuvor bereits mehr als verdoppelt. Ein nochmaliges Plus von 20 Prozent wären rund 150 Milliarden Dollar (139 Mrd Euro) Wertzuwachs an der Börse auf einen Schlag - auf dann mehr als 900 Milliarden Dollar. Auch Papiere des Rivalen AMD konnten am Mittwoch nach US-Börsenschluss profitieren und gewannen fast 7 Prozent.