DAS NEW YORKER TATIANA VON KÜCHENCHEF KWAME ONWUACHI WIRD VON „THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS" ZUM „RESY ONE TO WATCH 2023" ERNANNT

LONDON, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Tatiana von Chefkoch Kwame Onwuachi in New York City wurde heute von „The World's 50 Best Restaurants" mit dem „Resy One To Watch Award" ausgezeichnet. Diese Nachricht wurde von der Organisation 50 Best bei einem feierlichen Abendessen im Tatiana gestern Abend live bekannt gegeben. Mit dieser Auszeichnung wird ein aufstrebendes Sternerestaurant gewürdigt, das in der Gastronomieszene Wellen schlägt und internationale Anerkennung verdient.

Der in der Bronx geborene Onwuachi, der Wurzeln in Nigeria, New Orleans und der Karibik hat, wurde von seiner Mutter an das Kochen herangeführt. Nach seiner Ausbildung am Culinary Institute of America in New York arbeitete er in einigen der bekanntesten Restaurants der Welt, darunter Eleven Madison Park und Per Se. Sein beeindruckender Lebenslauf sah die Eröffnung von fünf Restaurants vor seinem 30. Lebensjahr, darunter das viel gelobte Kith/Kin in Washington, D.C., sowie seinen Auftritt als Juror in Staffel 18 von Top Chef, nachdem er fünf Jahre zuvor sein Debüt als Kandidat in der Show gegeben hatte.

William Drew, Content-Director für „The World's 50 Best Restaurants", sagt: „Nur sechs Monate nach der Eröffnung ist das Tatiana bereits eines der heißesten Lokale in der kulinarischen Szene von New York City, und diese Auszeichnung könnte nicht verdienter sein. Chefkoch Kwame und sein Team sind Wegbereiter für ein herausragendes gastronomisches Erlebnis und rücken die karibische, afrikanische und schwarzamerikanische Küche ins wohlverdiente Rampenlicht."

Onwuachi sagt: „Ich möchte mich zunächst bei meinem Team und meinem Supportsystem bedanken, ohne sie wäre das alles nicht möglich. Ich bin begeistert, geehrt und dankbar, dass ich auf der Weltbühne anerkannt werde."

Der Gewinner des „Resy One To Watch Award" wird im Vorfeld der Preisverleihung an „The World's 50 Best Restaurants" 2023 bekannt gegeben, die am Dienstag, dem 20. Juni, in Valencia, Spanien, stattfinden wird.

