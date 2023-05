DAX - Hochlauf bis 16.000 Punkte?

Am Vortag hieß es im Insight: "Im Bereich von 15.700 Punkten befindet sich eine wichtige Unterstützung und zudem verläuft in diesem Bereich der 50er-EMA, der die Unterstützung weiterhin verstärkt. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet noch weiterhin klar intakt. Es ist aktuell eher von einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend auszugehen, mit in der Folge wieder steigenden Kursen."

Der DAX könnte nun weiter ansteigen und Kurs auf den Widerstand um 15.900 Punkten nehmen. Geht es weiter höher, wäre die Marke von 16.000 Punkten der nächste Anlaufbereich. Hier verläuft aktuell auch der 10er-EMA im Tageschart, der oft als Anlaufmarke einer Erholung gilt. Dann kommt es darauf an, ob der DAX den 10er-EMA nachhaltig nach oben durchbrechen kann, oder im Bereich um den 10er-EMA wieder nach unten abdreht.