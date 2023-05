Jefferies hebt Ford auf 'Buy' - Ziel hoch auf 16 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ford von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 16 US-Dollar angehoben. Die jüngste Investorenveranstaltung habe sein Vertrauen gestärkt, dass der Autobauer endlich den Plan und das Team habe, die Defizite in der Umsetzung der Unternehmensstrategie zu beseitigen, die die Aktie seit Jahren belasteten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lücke zwischen dem ambitionierten Ziel einer zehnprozentigen Marge bis zum Jahr 2026 und der Konsensschätzung unter sechs Prozent sei ungewöhnlich und lasse Spielraum für positive Überraschungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2023 / 18:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2023 / 20:00 / ET

Die Ford Motor Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,09EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 16 US-Dollar