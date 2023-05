28 % mehr Einbürgerungen im Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -



- Syrerinnen und Syrer stellten 29 % aller Eingebürgerten

- Zahl frühzeitiger Einbürgerungen wegen besonderer Integrationsleistungen fast

verdoppelt

- Fast dreimal so viele Ukrainerinnen und Ukrainer eingebürgert wie 2021



Im Jahr 2022 wurden rund 168 500 Menschen in Deutschland eingebürgert. Seit 2002

wurden innerhalb eines Jahres nicht mehr so viele Einbürgerungen registriert.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis noch vorläufiger Ergebnisse

weiter mitteilt, erhöhte sich die Zahl der Einbürgerungen im Vergleich zum

Vorjahr um rund 37 000 oder 28 %. Den mit Abstand deutlichsten Anstieg gab es

bei Einbürgerungen von Syrerinnen und Syrern (+29 200), gefolgt von ukrainischen

(+3 700), irakischen (+2 400) und türkischen (+2 000) Staatsangehörigen. Im Jahr

2022 wurden insgesamt Menschen mit 171 unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten

in Deutschland eingebürgert.