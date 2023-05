Öl billiger, Sprit teurer / Benzinpreis steigt deutlicher als Dieselpreis / Rohölnotierungen um rund vier US-Dollar gesunken (FOTO)

München (ots) - Tanken ist binnen Wochenfrist etwas teurer geworden. Besonders

der Preis für Benzin ist spürbar gestiegen, wie die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt. Danach kostet ein Liter Super E10 im

bundesweiten Mittel 1,803 Euro, das sind 1,6 Cent mehr als in der Vorwoche. Der

Preis für Diesel ist um 0,8 Cent gestiegen und kostet aktuell 1,584 Euro.



Einen nachvollziehbaren Grund für einen derartigen Preisanstieg an den

Zapfsäulen kann der ADAC nicht erkennen. Die Notierungen für Rohöl der Sorte

Brent sind seit der Vorwoche um etwa vier US-Dollar gesunken, was trotz eines

etwas schwächeren Euros anstatt einer Verteuerung vielmehr einen Preisrückgang

nach sich ziehen sollte.