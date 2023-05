Q1: Verhaltener Jahresauftakt nicht überraschend - Deutliche Wachstumsimpulse in den Folgequartalen bereits visibel

Die Nynomic AG hat gestern Finanzkennzahlen für das erste Quartal vorgelegt, die die im Zuge der FY-Zahlen avisierte Volatilität des Geschäftsverlaufs aufweisen. So liegen Umsatz und Ergebnis deutlich unter den historisch hohen Vorjahresmarken. Vor allem für H2 verfügt der Vorstand jedoch über eine hohe Visibilität hinsichtlich einer Rückkehr auf den dynamischen Wachstumskurs der letzten Quartale. Zuvor hatte das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2022 vorgelegt, den wir nun in unserem Modell abgebildet haben.



Umsatz ggü. rekordträchtigem Q1 2022 rückläufig: In Q1 erzielte das Unternehmen einen Konzernerlös von 21,6 Mio. Euro (-23,4% yoy). Der deutliche Rückgang der Top Line dürfte vor allem auf verzögerte Abrufe verschiedener Kunden aus den Bereichen Halbleiter und Maschinenbau zurückzuführen sein, sodass insbesondere das Segment Clean Tech spürbar rückläufige Erlöse verzeichnet haben dürfte. Daneben sollten sich die verbleibenden Segmente getrieben von den starken jeweiligen Wachstumstrends insgesamt planmäßig entwickelt haben. Erfreulicherweise wirkten sich die unverändert angespannten Lieferketten nicht negativ auf die Umsatzentwicklung des Unternehmens aus.



Ergebnis von temporären Überkapazitäten beeinträchtigt: Im Auftaktquartal erwirtschaftete Nynomic ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,5 Mio. Euro (-63,4% yoy; Marge: 6,9%; Vj.: 14,5%). Der Rückgang dürfte dabei einzig auf die Unterauslastung der Kapazitäten durch den deutlichen Top Line-Rückgang zurückzuführen sein. So gelingt es dem Unternehmen laut Management nach wie vor, steigende Material- und Produktionskosten in umfangreichem Ausmaß an Endkunden weiterzugeben.



Hohe Geschäftsdynamik in Folgequartalen u.E. visibel: Laut Vorstand ist das Q1 angesichts der absehbaren Umsatzverschiebungen von Großkunden planmäßig verlaufen, sodass die Guidance für das laufende Jahr bestätigt wurde (prozentual einstelliger Umsatzanstieg, weiterer EBIT-Margenausbau). So bestehen mit einer Vielzahl von Kunden in allen Segmenten bestätigte Übergabetermine für verschiedene Systemlösungen des Konzerns, die bereits in Q2 zu einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung führen sollen. Für das Folgequartal avisiert der Vorstand eine ungefähre Verdopplung des EBITs. Auch in H2 sind bereits mehrere Auslieferungen von Großaufträgen terminiert, sodass Nynomic die zweite Jahreshälfte als "deutlich überproportional stark" einschätzt. In diesem Zusammenhang erwarten wir positiven Newsflow hinsichtlich der Lieferungen erster Systeme der neuentwickelten Tablettenpresse von FETTE Compacting. Außerdem dürften erste Kundengewinne des TactiScans im deutschsprachigen Raum anstehen. Die vielfältigen avisierten Wachstumsimpulse sind ebenso im ggü. Ende 2022 nochmals ausgebauten Auftragsbestand in Höhe von 90,8 Mio. Euro (31.12.: 89,5 Mio. Euro) reflektiert.



Geschäftsberichtsvorlage offenbart höheres Minderheitsergebnis als erwartet: Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes in der letzten Woche wurden alle im März kommunizierten vorläufigen Kennzahlen bestätigt. Aufgrund der deutlich höheren Profitabilität der nur anteilig (50% d. Stimmrechte) konsolidierten Tec5- Tochtergesellschaften in den USA und China liegen die Gewinnanteile von Minderheitsaktionären mit 2,5 Mio. Euro deutlich über unserer Erwartung (0,8 Mio. Euro), sodass der Jahresüberschuss rund 1,7 Mio. Euro unter unserer Erwartung liegt. Da wir von einer Fortsetzung der Profitabilitätsstärke der ausländischen Tochtergesellschaften ausgehen, haben wir die auf Minderheitsanteile entfallenden Ergebnisse in 2023 bis 2025 deutlich erhöht.

Free Cashflow-Generierung stärker als prognostiziert: Gegenläufig hierzu konnte Nynomic in 2022 mit 6,6 Mio. Euro einen deutlich höheren Free Cashflow erwirtschaften als von uns bisher angenommen (MONe alt: 3,8 Mio. Euro). So fiel der Working Capital-Aufbau rund 3 Mio. Euro niedriger aus als von uns avisiert. Da wir von vergleichbaren Working Capital-Dynamiken in den Folgejahren ausgehen, haben wir unsere Annahme für die Entwicklung der Kennzahl über den gesamten Prognosezeitraum angepasst und nehmen eine durchschnittliche WC-Quote von 19,9% an (vorher: 22,1%) und haben eine höhere Free Cashflow-Generierung unterstellt, die jedoch durch die modellseitige Berücksichtigung der Minderheiten aufgehoben wird.

Fazit: Nynomic startet mit einem nicht überraschenden schwächeren Quartal ins Jahr 2023, das letztlich erneutes Wachstum bringen dürfte. Der Investment Case ist für uns trotz des Rücksetzers auf Quartalssicht insgesamt weiterhin intakt. Auch aufgrund des starken historischen Track Records des Vorstands sind wir weiterhin von der Erfüllung der Guidance überzeugt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung nach Fortschreibung unseres DCF-Modells mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro.





