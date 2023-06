Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Der BVDD fördert als einer der wenigen Verbände die Digitalisierung derMedizin und kooperiert mit 16 Health-Tech Start-ups.- Mit der Gründung des Digi Derma Campus möchte der BVDD Innovation in derDermatologie fördern und gleichzeitig die medizinische Qualität sicherstellen.- Der BVDD unterstützt Health-Tech-Start-ups unter anderem mit Branchen-Knowhow,Hilfe in regulatorischen Fragen und der Sicherstellung höchster medizinischerQualität.- Aktuell sind insgesamt 16 Health-Tech Start-ups Mitglieder des Campus,darunter FORMEL Skin, OnlineDoctor, Derma2go, LeniCura, MyTherapy, CruseControl, Legit Health, Skinuvita, Nia Health, dermtest, LipoCheck, imito, DeepSkin AI, doctordermaAm 10.05.2023 fand die erste Sitzung 2023 des Digi Derma Campus statt. Vieleärztliche Fachgruppen blicken auch im Jahr 2023 noch skeptisch auf digitaleAnbieter medizinischer Dienstleistungen - anders die Dermatologie. Über 90Prozent der hautärztlichen Diagnosen können durch eine Blickdiagnostik erfolgen,d.h. Fotos reichen aus. Mit der Gründung des Digi Derma Start-up Cafés 2019 unddes Digi Derma Campus 2022 hat der BVDD als Vorreiter an der Schnittstellezwischen Medizin und Innovation erfolgreiche Kooperationen mit digitalenHealth-Start-ups ins Leben gerufen. Der Berufsverband bietet jungen,vielversprechenden dermatologischen Tech-Start-ups eine optimale Unterstützungsowie ein Netzwerk für den Austausch von Ideen und Wissen. Die Zusammenarbeitmit Start-ups schließt dabei Lücken in der bestehenden dermatologischenPatientenversorgung, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie.Insgesamt sind 16 Health-Tech Start-ups vertreten, darunter FORMEL Skin,Derma2go, OnlineDoctor, LeniCura - dabei verfolgen alle das Ziel, diePatient:innenversorgung in der Dermatologie zu optimieren. Dem BVDD istinsbesondere die Qualität der Start-ups wichtig, um sicherzustellen, dass dieUnternehmen Leistungen mit höchstem medizinischen Standard erbringen.Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Integration von digitalen Lösungen inden Praxisalltag, da diese einen schnelleren Zugang zu medizinischer Versorgungbei einer drohenden dermatologischen Unterversorgung ermöglicht. FORMEL Skinetwa vereint Telemedizin mit Dermatologie im Sinne derStore-and-Forward-Dermatologie (Bilder werden digital übermittelt, anschließenderhalten die Patient:innen unmittelbar eine Diagnose und Behandlung).Zitat BVDD: "Große Herausforderungen sehen wir in der Abnahme der Hautarztdichte