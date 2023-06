Mladá Boleslav (ots) - > Das eigenständige Design des Skoda Enyaq Coupé

> Automobilhersteller spricht die Themen Gleichheit, Vielfalt und Menschenrechtein seiner Next Level - Skoda Strategy 2030 ebenso an wie in seiner DiversityStrategy 2030Skoda Auto präsentiert das Skoda Enyaq Coupé Respectline. Das einzigartigeAußen- und Innendesign unterstreicht die Bedeutung des Schutzes derMenschenrechte und des Respekts gegenüber allen Menschen sowie der Natur undallem, was uns umgibt. Damit soll das rein elektrische Coupé ein Zeichen für diegleichberechtigte und faire Behandlung aller Menschen setzen, unabhängig vonethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität,Religion, sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen. Das Skoda Enyaq CoupéRespectline wurde gemeinschaftlich von Beschäftigten aus allenUnternehmensbereichen kreiert. Seinen ersten öffentlichen Auftritt gibt dasEinzelstück beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie am 21. Juni.Darüber hinaus wird es auf dem Pride Business Forum und dem Prague PrideFestival sowie bei weiteren Sommerveranstaltungen im In- und Ausland zu sehensein.Martina Zimmermann, Expert Coordinator Diversity bei Skoda Auto, erklärt:"Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion rücken immer mehr in den Blickpunkt- das ist für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt eine gute Nachricht.Der Respekt voreinander und vor der Einzigartigkeit eines jeden Menschen ist dieVoraussetzung dafür, einander zu verstehen. Und das führt zu vielen weiterenpositiven Werten, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen, in derUnternehmenskultur oder auch wenn es darum geht, die Leistung einzelner Teamsoder ganzer Unternehmen zu verbessern. Ich finde es großartig, dass es unsgelungen ist, diese Werte in Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Abteilungenmit dem Skoda Enyaq Coupé Respectline auszudrücken, und ich hoffe, dass seineBotschaft so viele Menschen wie möglich erreicht."Petr Kavrentzis, Expert Coordinator Pressefahrzeuge bei Skoda Auto, ergänzt:"Die Idee, mit einem Auto das Thema Diversity zu beleuchten, entstand vorigesJahr, als ich das illuminierte Crystal Face in Regenbogenfarben beleuchtet habe.Ein Bild davon wurde 2022 zu unserem Symbol für Vielfalt. Wir alle bei SkodaAuto haben das Respectline-Design rekordverdächtig flott in nur drei Monatenverwirklicht. Doch jetzt geht der Job erst richtig los. Die Menschenrechte zufördern, ist ein fortlaufender Prozess, der viel Ausdauer verlangt. Deshalb