Getinge wählt zentralisierte IP-Management-Plattform von Anaqua

Boston / München (ots) - Das globale Medizintechnik-Unternehmen wird AQX zur

Konsolidierung und Verwaltung aller IP-Assets nutzen



Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=Getinge)

, der führende Technologieanbieter für Innovation und Management von geistigem

Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass sich das globale

Medizintechnik-Unternehmen Getinge für die AQX-Plattform von Anaqua entschieden

hat, um die Verwaltung aller seiner IP-Assets an einem einzigen, zentralen Ort

zu konsolidieren.



Getinge wurde 1904 in Schweden gegründet und versorgt Krankenhäuser und

Life-Science-Einrichtungen in 133 Ländern mit Produkten und Lösungen, die darauf

abzielen, klinische Ergebnisse zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.