Legible schließt erste Tranche seiner Privatplatzierung ab und erhöht den Umfang des Emissionsangebots auf 1.500.000 CAD

Außerdem gibt Legible bekannt, dass es die erste Tranche der Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 758.602,69 CAD (von welchen 481.542,66 CAD der Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten entsprechen) abgeschlossen hat. Legible gab 8.428.921 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,09 CAD pro Einheit aus, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie („Stammaktie“) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie („Optionsschein“) besteht. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der ein (1) Jahr nach Transaktionsabschluss liegt. Unter der Voraussetzung, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE während eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,25 CAD pro Aktie liegt, kann das Ablaufdatum der Optionsscheine auf einen Tag vorverlegt werden, der nicht weniger als 21 Tage nach dem Datum liegt, an dem eine Benachrichtigung über diese Vorverlegung in Form einer Pressemitteilung an die Inhaber der Optionsscheine erfolgt.

„Wir freuen uns außerordentlich über das große Interesse der Investoren an unserer Privatplatzierung, was ein Beleg für die Stärke unserer strategischen Vision und unserer jüngsten bedeutenden Errungenschaften ist. Die Überzeichnung der ersten Tranche ermöglicht uns die Beschleunigung wichtiger Entwicklungen, unter anderem unserer bahnbrechenden Living Books und Librarian AI, während wir gleichzeitig die Nutzererfahrung weiter verbessern“, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO und Gründer von Legible.

„Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, das Leseerlebnis zu revolutionieren, unsere Marktreichweite zu vergrößern und einzigartige, multimedial angereicherte Inhalte bereitzustellen. Diese zusätzlichen Finanzmittel werden als Katalysator für unser Wachstum und unsere Innovationen dienen und uns ermöglichen, Mehrwert für unsere Anteilseigner zu schaffen.“