Wirtschaft Galeria plant für 2024 mit schwarzer Null

Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Chef von Galeria Karstadt Kaufhof will bereits im laufenden Jahr wieder für Umsatzwachstum sorgen. "Wir werden den Abwärtstrend brechen und schon in diesem Jahr den Umsatz auf vergleichbarer Fläche wieder steigern", sagte Olivier van den Bossche dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).



Für das kommende Jahr plant er sogar nach vielen Verlustjahren mit einem kleinen Gewinn. "Im nächsten Geschäftsjahr möchte ich gerne im operativen Geschäft, also beim EBITDA, eine schwarze Null sehen", so van den Bossche. "Aber dafür gibt es noch viel zu tun."