Hugo Boss 'wieder in Mode' - UBS startet mit 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Turnaround beim Modehersteller Hugo Boss hat aus Sicht der Schweizer Großbank UBS erst begonnen. Das Margenpotenzial des Modeherstellers werde noch unterschätzt, die Aktie sei im Vergleich zur Konkurrenz unterbewertet. "Hugo Boss ist wieder in Mode", schrieb Susy Tibaldi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das führt die Analystin unter anderem auf eine effektive Social-Media-Kampagne in den vergangenen eineinhalb Jahren zurück, die Hugo Boss in der jungen Zielgruppe relevanter gemacht habe.

Alleine auf der populären Plattform TikTok habe der Modehersteller mehr Follower hinzugewonnen als seine drei nachfolgenden Konkurrenten zusammen. Tibaldi lobt außerdem den Fokus auf mehr Freizeitkleidung sowie Frauenmode, was Hugo Boss mehr Reichweite verschaffe. Damit gehe auch eine Umgestaltung der Läden einher. In der Folge zögen die Verkäufe stärker an als gedacht - und das schon im erst zweiten Jahr des Relaunchs der Marke.