Gestern sorgte die kanadische Notenbank mit einer völlig überraschenden Anhebung der Zinsen für Turbulenzen an den Märkten: das vor dem Hintergrund, dass in Kanada die Schulden in Relation zum BIP des Landes höher sind als damals in Japan auf dem Hochpunkt seiner Immobilienblase - eine Rezession ist damit wohl nicht nur in Kanada vorprogrammiert, ein Crash am Immobilienmarkt wahrscheinlich. Dennoch glaubt die Wall Street weiter an eine weiche Landung der Wirtschaft - trotzdem sich die Hoffnungen auf bald fallende Zinsen immer mehr in Luft auflösen. Bis Juli dürfte die Fed vielmehr die Zinsen noch einmal anheben (vielleicht schon im Juni). Damit werden Kredite immer teurer - die Kreditkarten-Schulden der Amerikaner steigen dagegen laut neuesten Daten immer weiter, und das bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 21%! Je weiter wir nun in den Juni kommen, umso mehr wird die Liquidität an den Märkten abnehmen - während das Angstbarometer VIX ein neues Tief macht und sich niemand vor einem Crash fürchtet..

Hinweise aus Video:

