"THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS" GIBT LISTE DER 51-100 FÜR 2023 BEKANNT

London (ots/PRNewswire) - "The World's 50 Best Restaurants 2023", gesponsert von

S.Pellegrino & Acqua Panna, enthüllt heute im Vorfeld der jährlichen

Preisverleihung, die am Dienstag, dem 20. Juni in Valencia stattfindet, die

Liste der Restaurants, die den 51. bis 100. Platz belegen. Im 21. Jahr der

Auszeichnung werden in einem erweiterten Ranking Restaurants auf fünf

Kontinenten präsentiert. Die Liste ist das Ergebnis der Stimmen von 1.080

unabhängigen Instanzen aus der Welt der Gastronomie, die die Liste der "The

World's 50 Best Restaurants 2023" erstellen, die in knapp zwei Wochen

veröffentlicht wird.



- Die Liste der 51-100 enthält 12 neue Einträge aus 11 verschiedenen Städten,

von Quito über Panama-Stadt bis nach Istanbul und Paris

- Die Liste der 51-100 umfasst Restaurants in 22 Regionen auf fünf Kontinenten

- 15 Einträge stammen aus Asien, 21 aus Europa, sechs aus Nordamerika, fünf aus

Südamerika und drei aus dem Nahen Osten & Afrika

- Der höchster neuer Eintrag in der Liste der 51-100 ist das Mérito in Lima, auf

Platz No.59