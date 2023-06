TripleLift erweitert den Vorstand um die unabhängigen Direktoren Adolfo Villagomez und Tony Wells zur Stärkung der Geschäftsbereiche Retail Media und Data Addressability

NEW YORK, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- TripleLift, die Ad-Tech-Plattform zur Verbesserung der digitalen Werbung, gab heute die Ernennung von Adolfo Villagomez und Tony Wells, führenden Persönlichkeiten aus der Medien- und Werbebranche, zu unabhängigen Vorstandsmitgliedern bekannt. Beide Personen sind unglaublich erfolgreich und haben jahrzehntelang für einige der weltweit führenden Marken gearbeitet, darunter Verizon und The Home Depot. Ihre Aufnahme in den Vorstand wird die Fähigkeit von TripleLift stärken, in den Bereichen Retail Media und Datenadressierbarkeit zu liefern.

TripleLift ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der digitalen Medien. Das 2012 gegründete Unternehmen für programmatische native Werbung hat durch kontinuierliche Innovation neue Produkte für Online-Video, vernetztes Fernsehen und Display-Formate hervorgebracht. Seit der Übernahme der Datenaktivierungsplattform 1plusX vor einem Jahr hat das Unternehmen diese Technologie in neue Produkte für das Audience Targeting umgesetzt, von denen sowohl Publisher als auch Werbetreibende in Umgebungen mit eingeschränktem Zugang zu Cookies profitieren. Das Unternehmen nutzt außerdem seine Erfahrung bei der Betreuung großer sozialer und Suchplattformen, indem es dieselben Lösungen für Kunden im schnell wachsenden Ökosystem der Einzelhandelsmedien anbietet.

Adolfo Villagomez

Adolfo Villagomez ist CEO von Progress Residential, einem führenden Anbieter von Einfamilien-Mietwohnungen in den Vereinigten Staaten mit rund 100.000 verwalteten Wohnungen. In dieser Funktion nutzen er und sein Team Technologien und Daten, um die Vermietungsbranche zu verändern, indem sie innovative und skalierbare Lösungen bereitstellen, die den Bewohnern ein herausragendes Erlebnis bieten.

Bevor er zu Progress Residential kam, war Adolfo als Präsident des Online-Geschäfts von The Home Depot und als Chief Marketing Officer für die Einzelhandelsgeschäfte des Unternehmens in den USA tätig. Bei The Home Depot war er für alle digitalen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich homedepot.com, einem branchenführenden eCommerce-Unternehmen, das im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar erzielte. Er beaufsichtigte auch alle Marketing- und Branding-Aktivitäten bei The Home Depot, einschließlich des Mediennetzwerks des Unternehmens. Zuvor war er bei McKinsey & Company und DuPont tätig.