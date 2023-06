Da das Premiumsegment auch in Zukunft gut laufen sollte und auch die Margen weiter ansteigen sollten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 120 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die BMW-Aktie.

Anlage-Idee: Für Anleger, die nun eine Investition in die BMW-Aktie ins Auge fassen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchten, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in interessant sein. Mit solchen Produkten können Anleger mit deutlich gesenktem Verlustrisiko in den nächsten 15 Monaten Renditen im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften.

Bonus-Zertifikate mit Cap bieten Anlegern gegenüber dem direkten Aktienkauf den Vorteil, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen hohe Renditen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und in Aussicht stehende Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 74,25 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. September 2024 mit dem Bonuslevel in Höhe von 124 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BMW-Aktie (ISIN: DE000DJ14WG2) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 124 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. September 2024, aktivierte Barriere liegt bei 74,25 Euro. Beim BMW-Aktienkurs von 108,30 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 110,17 Euro kaufen.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 110,17 Euro erwerben können, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 12,55 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,44 Prozent auf 74,25 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 74,25 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der BMW-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 110,17 Euro fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.