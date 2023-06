Der Fed-Staubsauger: So trocknet die US-Regierung den Kapitalmarkt aus

Der Schuldenstreit in den USA mag gelöst sein, doch das Nachbeben könnte verehrende Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte haben. Während der wochenlangen Zitterpartie im Kampf um die Schuldenobergrenze durfte US-Finanzministerin Janet Yellen keine weiteren Schulden machen. Geld ausgeben musste die Regierung natürlich trotzdem. Nur, woher die benötigten Mittel nehmen, wenn man sich nicht am Kapitalmarkt durch die Ausgabe frischer Anleihen finanzieren darf? Die wenig spektakuläre Antwort: vom Regierungskonto bei der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die US-Regierung hat also wochenlang Geld in die Wirtschaft gepumpt und dabei ihr "Cash-Konto" konsequent leergeräumt.

Jetzt macht sich die Regierung rund um US-Präsident Joe Biden daran, ihr Konto wieder aufzufüllen. Dafür überschwemmt das US-Finanzministerium den Markt mit Anleihen in Höhe von gut einer Billion US-Dollar. Das birgt in weiterer Konsequenz erhebliche Risiken: Denn dieses Geld findet seinen Weg nicht zurück in die Wirtschaft, sondern füllt die leeren Regierungs-Kassen auf und verschwindet so vorerst aus dem Kreislauf. Das trocknet den Kapitalmarkt, der angesichts der restriktiven Zinspolitik ohnehin um Liquidität ringt, weiter aus.