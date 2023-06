OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Faeser/Letzte Generation:

"Fridays for Future hat den Streit ums Klima an den Ort getragen, wo der Zusammenhalt am stärksten ist: in die Familien. Wem die eigenen Kinder ins Gewissen reden, der hört zu. Die Klimakleber erkaufen ihre Aufmerksamkeit mit Konfrontation: gegen die Autofahrer, gegen die Reichen und, warum auch immer, auch gegen die Kunst. Das bringt Schlagzeilen - aber auch Abwehr, Lagerdenken und eine Polarisierung, die den Falschen nutzt. Was es nicht bringt, ist gesellschaftlicher Gemeinsinn. Genau den braucht es aber. Gerade dann, wenn all die Schrecken wahr werden, vor denen Fridays for Future und die Letzte Generation mit guten Argumenten warnen."/al/DP/he