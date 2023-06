Spätere Explorationsarbeiten im Gebiet von Miakadow Lake durch Ressources Dianor (1999) beschreiben ein felsisches Pluton und eine Reihe von grob pegmatitischen Gesteinsgängen, die mit den Vieux-Comptoir-Graniten in Zusammenhang stehen, die in die La Grande eindringen und entlang des Süd- und Südwestufers des Miakadow Lake zu sehen sind. Das Vieux-Comptoir-Granitgestein durchdringt mehrere Lithologien in der Unterprovinz La Grande und ist ein wichtiger Explorationsvektor, den Gold Lion während dieses ersten Feldprogramms untersuchen wird.

Die Arbeiten sollen am 20. Juni starten und Oberflächenkartierungen, Schürfungen sowie die Entnahme von Gesteinsproben umfassen, um auf Lithiummineralisierung und Lithium-Cäsium-Tantal (LCT) Eigenschaften in Pegmatiten zu testen, die über die Liegenschaft verstreut auftreten könnten.

Die Region James Bay in der Provinz Québec ist aktuell der Hotspot der Lithiumexploration in Kanada – vor allem auf Grund des spektakulären Erfolges von Patriot Battery Metals. Auch der Explorer Gold Lion Resources ( CSE GL / WKN A2PVCF ) hat sich in James Bay ein spannendes Lithiumprojekt – namens Mia-3 – gesichert, und kündigt nun an, dass schon in wenigen Tagen die erste Phase der Explorationsaktivitäten beginnen wird.

Disclaimer