Die Notenbanken übernehmen das Ruder

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche bei impulsarmem und ruhigem Handel nachgegeben. Die Anleger hielten sich vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) in der aktuellen Woche zurück. Nach Beilegung des Schuldenstreits in den USA hat die Geldpolitik wieder ihre Rolle als dominierendes Thema an den Börsen eingenommen. Dass die kanadische sowie die australische Notenbank in der vergangenen Woche die Zinsen angehoben haben, trug natürlich nicht zur Entspannung bei den Marktteilnehmern bei, zudem drückte EZB-Chefin Christine Lagarde die Stimmung, indem sie weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hatte. Einige mit Enttäuschung aufgenommene Konjunkturdaten belasteten die Märkte. Der Umstand, dass der Donnerstag in Teilen Deutschlands Feiertag war, wirkte sich ebenfalls dämpfend auf das Marktgeschehen aus, auch wenn an den Börsen gehandelt wurde.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.