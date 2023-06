Sowohl der US-Leitindex S&P 500 als auch der Nasdaq 100 mit der besten Woche seit März - der Nasdaq legt alleine in dieser Woche 4% zu, ist seit acht Wochen in Folge gestiegen (gab es zuletzt 2019). Nun herrscht Euphorie - sichtbar nicht nur an Sentimentindikatoren (Fear and Greed Index, AAII etc.), sondern auch am Allzeithoch von Medien-Artikeln über den neuen "Bullenmarkt". Das alles obwohl auch heute zwei Fed-Speaker klar gemacht haben, dass die Zinsen wohl weiter steigen werden und sinkende Zinsen als Basis der Rally nicht in Sicht sind (ausser es kommt eine heftige Rezession). Aber der KI-Hype erreicht immer mehr die Dimension der Dotcom-Blase. Daher erwarten Analysten massive Gewinnsprünge bei Aktien aus Nasdaq und S&P 500 durch KI im Jahr 2024 - was aber, wenn das nicht passiert? Was, wenn das kommt, was die Anleihemärkte prognostizieren, nämlich eine Rezession?

Hinweise aus Video: