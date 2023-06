Die am höchsten gemessenen Stickoxid-Werte jemals!

Laut aktuellen Abgasmessungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) überschreiten BMW-Fahrzeuge deutlich die Grenzwerte für Stickoxid-Ausstoß. Sie hat Messungen bei Modellen der Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6 vorgenommen. Die Ergebnisse schlagen derzeit hohe Wellen, denn: Es sind die höchsten Werte, die die DUH nach eigenen Angaben jemals gemessen hat.

Dabei wurde bei einem BMW 525d der Grenzwert um das 32-fache überschritten. Das Modell der Abgasnorm Euro 5 wies eine Steigung einen Stickoxid-Ausstoß von 5.847 Milligramm pro Kilometer auf. Ein Ausstoß von 180 mg/km ist für Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 erlaubt.

Der BMW 318d der Abgasnorm 6 schnitt in der gleichen Fahrsituation noch etwas schlechter ab und überschritt den Grenzwert sogar um das 49-fache. Bei einem Grenzwert von 80 mg/km stieß das Auto 3.934 mg Stickoxid pro Kilometer aus.

DUH hat Thermofenster bei BMW-Modellen festgestellt!

Damit aber noch nicht genug: Die DUH hat beim BMW X3 eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt. Das sogenannte Thermofenster führe zu einer Reduzierung der Abgasrückführungsrate (AGR) bei Außentemperaturen von unter 18 und über 40 Grad. In der Folge würden die Stickoxid-Emissionen über den zulässigen Grenzwert steigen und die Abgasreinigung manipuliert werden.

Laut der DUH liegen spezielle Programme vor, die sich innerhalb der Motorsteuerungs-Software befinden. Diese protokollieren im Einzelnen, wann und unter welchen Bedingungen die Abgasreinigung ordnungsgemäß stattfindet. BMW weist die Vorwürfe bislang zurück.

Die DUH fordert nun vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Veröffentlichung aller vorliegenden Abgasmessungen und Software-Analysen zu Abschalteirnchtungen bei BMW. Die neusten Messwerte dürften nun zu einer erneuten Klagewelle führen. Nach dem verbraucherfreundlichen EuGH-Urteil haben Kläger gute Chancen, ihre Schadensersatzansprüche durchzusetzen.

