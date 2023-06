Morgan Stanleys Gewinn-Garanten: Fünf Aktien mit Chancen auf 50 Prozent und mehr

Der MSCI Asia Pacific Aktienindex hat im vergangenen Monat seine Rallye fortgesetzt und nochmal ein Plus von über vier Prozent eingefahren. Besonders auf Japans Large Caps hat Morgan Stanley ein Auge geworfen. Mit einer Marktkapitalisierung von über 3,5 Billionen US-Dollar übertreffe der Aktienmarkt andere Märkte der Region. Damit sind sie nicht allein. Starinvestor Warren Buffett ist ebenfalls von japanischen Aktien überzeugt. Er stockt auf. Neben Japan haben die Marktexperten auch in anderen asiatischen Ländern vielversprechende Aktien gefunden.

Eine davon ist die der Alibaba Group. Der chinesische Tech-Riese mache laut Morgan Stanley erhebliche Fortschritte in seinem Umstrukturierungsprozess. Sie halten die Aktie für die beste Wahl im chinesischen Internetsektor. "Die jüngsten Fortschritte bei der Umstrukturierung und das schneller als erwartete Tempo beim Kapitalmanagement sind ermutigend", schrieb Morgan Stanley-Analyst Gary Yu in einer Kundenmitteilung.

Astellas Pharma steht ebenfalls auf der Favoritenliste. Die US-Bank hebt beim japanischen Pharmaunternehmen die finanziellen Vorteile von Veozah hervor – ein neues Medikament gegen Hitzewallungen in der Menopause.

Viel trauen die Banker auch Sea Limited zu, da die langfristigen strukturellen Möglichkeiten Bereich des in Singapur ansässigen Tech-Unternehmens vielversprechend seien.

Die Wiedereröffnung Chinas käme laut Morgan Stanley JD.com zugute. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen konnte nach Ansicht der Investmentbank den Warenverkauf seit dem zweiten Quartal dieses Jahres wieder steigern. Die Margen sollten durch mehr Händler- und Nutzer beibehalten werden können, so das Research-Team.

Dies macht den aktuellen Aktienkurs und das Bewertungsniveau von J.D. unserer Ansicht nach für langfristige Investoren sehr attraktiv.

Ping An Insurance steht ebenfalls auf der Liste der Analysten. Wie bei JD.com sei das Hauptargument für die chinesische Versicherungsgesellschaft die Wiederöffnung Chinas. "Zusammen mit den potenziellen Vorteilen der Reformen ist die Geschäftsleitung zuversichtlich, dass die schlimmste Zeit vorbei ist und sich das Geschäft von nun an verbessern wird", so Jenny Jiang, Analystin von Morgan Stanley. Demnach hielten sich die Folgen der Covid-19-Pandemie in Grenzen.

Morgan Stanleys fünf globale Aktienfavoriten in Zahlen:

Unternehmen aktueller Kurs Kursziel Kurspotenzial in & Alibaba 92 USD 150 USD 63 Astellas Pharma 2.274 JPY 3.750 JPY 65 Sea 62 USD 105 USD 70 JD.com 39,80 USD 60 USD 50 Ping An Insurance 52,80 HKD 83 HKD 57

Quelle: Morgan Stanley/wO

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion