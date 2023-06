Zinssenkung in China: Ein Tropfen auf den heißen Stein – gute Einstiegschance?

Keine Frage: Die rigide Corona-Politik der chinesischen Regierung hat das Wirtschaftswachstum des Landes empfindlich ausgebremst. Doch seit deren Auslaufen Ende 2022 zeigt der Trend wieder aufwärts, allerdings noch reichlich schleppend.

Auch die gerade erfolgte Zinssenkung der chinesischen Notenbank – die erste seit zehn Monaten – ändert daran erstmal wenig. Die People’s Bank of China (PBoC) hatte den Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gerade einmal um jeweils zehn Basispunkte gesenkt. Der Zinsschritt fällt laut Einschätzung vieler Ökonomen und Marktteilnehmer zu schwach aus, um den Märkten einen nachhaltigen Stimulus zu liefern, die Konjunktur anzukurbeln und damit das Vertrauen in das Wirtschaftswachstum zu stärken. Die Konsequenz: An den ostasiatischen Märkten führte dies kaum zu Veränderungen.