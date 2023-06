Max Resource (TSX.V: MAX; OTC: MXROF; FRA: M1D2) hat auf seiner AM-7-Kupfer-Entdeckung im Nordosten von Kolumbien mehrere Horizonte mit hochgradigen schichtförmigen Kupfervorkommen identifiziert und erfolgreich durch Schlitzproben getestet. Das Ziel AM-7 liegt innerhalb des 20 km langen AM-Distrikts. Kanalproben von mineralisierten Aufschlüssen in Abständen von 0,3 bis 3,8 m ergaben 9 Werte von 4,0% Kupfer und mehr. 7 Proben lieferten Werte von mehr als 2,0% Kupfer, 18 Proben lagen bei 1,0% Kupfer und mehr und 24 Proben ergaben Werte von 10 g/t Silber und mehr. Die hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung wurde in mehreren, übereinander liegenden Horizonten über eine beeindruckende Streichenlänge von mehr als 2 km identifiziert und ist in alle Richtungen offen.

Mehrere Schlitzproben ergaben hochgradige Werte, die fünf historische Kupferabbaustätten im Tagebau umfassen: 18,3 % Kupfer und 2 g/t Silber auf 1,5 m (419093); 6,0 % Kupfer und 48 g/t Silber auf 1,0 m (876707); 5,9 % Kupfer und 56 g/t Silber auf 1,5 m (876734); 5,0 % Kupfer und 138 g/t Silber auf 1,0 m (876711); 4,0 % Kupfer und 48 g/t Silber auf 1,0 m (878707). Weitere Kanaltests laufen noch.

Brett Matich, CEO von Max kommentierte: „Das Cesar-Becken belohnt die Beharrlichkeit unseres erfahrenen technischen Teams, wie die Entdeckung von AM-7 und die beeindruckenden Untersuchungsergebnisse zeigen.“

Die Kupfer-Silber-Mineralisierung befindet sich in feinkörnigem Sandstein und Schlammsteinen mit Chalkosin als primärem kupferhaltigem Mineral. Die Explorationsteams, die das Ziel AM-7 bearbeiten, haben mehrere Horizonte mit hochgradigen schichtförmigen Mineralisierungen identifiziert.

Seit Beginn der Explorationskampagne 2023 hat das Feldteam von Max Resources 21 Kupfer-Silber-Ziele in drei verschiedenen Bezirken identifiziert: AM, Conejo und URU. Alle drei Gebiete befinden sich entlang eines 90 km langen Gürtels im CESAR-Becken. Max intensiviert die Exploration im Cesar-Becken weiterhin mit dem Ziel, einen neuen Kupfer-Silber-Gürtel von Weltklasse abzugrenzen.



Abbildung 1. Das Cesar-Projekt

Chalkosin ist das wichtigste kupferhaltige Mineral und ist entlang der stratigraphischen Schichten und als verstreute Körner konzentriert. Malachit und Azurit wurden ebenfalls beobachtet. Kohlenstoffhaltiges Material wurde mit allen mineralisierten Schichten in Verbindung gebracht.



Abbildung 2: Kanal 878701, 1,0 m mit 4,0 % Cu und 31 g/t Ag

Fazit: Der Kupferexplorer Max Resources kann im Wesentlichen als Land-Bank und als Cash-Bank betrachtet werden. Die einundzwanzig Bergbaukonzessionen von Max erstrecken sich über insgesamt 188 km². Laut dem letzten Quartalsbericht vom 31. März dieses Jahres verfügt Max über Barreserven von 13,45 Mio. CAD. Das Unternehmen hat in einem Korridor von 90 Kilometer entlang des kupfer-silberreichen Cesar-Beckens im Nordosten Kolumbiens in kurzer Zeit spannende Ziele identifiziert. Das Unternehmen bewertet diese Ziele aktuell für mögliche Bohrtests. Die Mineralisieurng auf der Entdeckung im AM-Distrikt ähnelt Kupferschiefervorkommen wie sie in Europa bekannt sind. diese Vorkommen sind strukturgebunden und extrem großflächig. Anders als bei den heute in Polen abgebauten Vorkommen tritt die Kupfermineralisierung in Kolumbien an die Oberfläche.

