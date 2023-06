Korrektur vor Ausdehnung

Jazz Pharmaceuticals fand 2021 durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil.

Der obere Chart (3-Jahres-Chart auf Wochenbasis) verdeutlicht die prekäre charttechnische Konstellation. Jazz Pharmaceuticals hat nach dem Verlust der 130er Unterstützung den nächsten potentiellen Zielbereich – die Unterstützung um 125 US-Dollar- vor Augen. Der Abwärtstrend dominiert noch immer das Handelsgeschehen.

Die aktuelle Gemengelage an den Aktienmärkten mahnt zudem zur Vorsicht. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 125 US-Dollar ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen. In diesem Fall würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 120 US-Dollar oder gar 110 US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Die Aktie weist noch immer Abwärtsdynamik auf. Insofern ist in Bezug auf Käufe nach wie vor Zurückhaltung gefordert.