Internationales Robotik-Training in Bosnien inspiriert Teilnehmer aus New York (VIDEO)

Tuzla, Bosnien-Herzegowina / München / New York (ots) - Das Deutsche

Kompetenzzentrum für Robotik (DKR) in Tuzla bietet weltweit eine einzigartige

Bildungsmöglichkeit für Berufstätige und Studenten. Initiiert durch Muamer

Babajic, dem Gründer des DKR, erhalten zukünftige Robotik-Ingenieure eine

praxisorientierte Schulung.



Teilnehmer aus verschiedenen Ländern wie Indien, Vietnam, Venezuela, Kenia und

Australien haben bereits von diesem Ausbildungsprogramm profitiert. Kürzlich hat

auch eine Gruppe angehender Robotikingenieure der La-Trobe-Universität aus

Australien ihre Kenntnisse beim DKR erweitert. Vom 26. bis 30. Juni wird eine

weitere Gruppe aus New York an den Schulungen teilnehmen.