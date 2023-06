trustedd.com: Ein Schritt voraus vor Elon Musks Everything-App

Bildquelle: trustedd.com

In einer digitalen Welt, die von Informationsüberflutung und wachsendem Misstrauen geprägt ist, zeichnet sich trustedd.com als leuchtendes Signal der Hoffnung ab. Gegründet im Jahr 2018 von Christof Wallner, nimmt trustedd die Herausforderung an, Vertrauen in digitale Informationen wiederherzustellen und eine Plattform für nutzergenerierte und expertengeprüfte Inhalte zu schaffen.

Das Herzstück von trustedd ist der 'trustedd Score' - ein dynamisches Bewertungssystem, das Nutzerbewertungen und Expertenmeinungen in einer fairen und transparenten Weise gewichtet. Durch die Schaffung eines ganzheitlichen Bildes eines Inhalts oder Produkts bietet das transparente Bewertungssystem und der trustedd Score ein effektives Mittel gegen Fehlinformationen und mangelnde Transparenz im digitalen Raum.

Ein solches Bewertungssystem hat das Potenzial, die digitale Welt zu revolutionieren. Selbst Elon Musk hat seine Unterstützung für eine ähnliche Idee bekundet, wie sein Tweet zeigt:

trustedd ist jedoch weit mehr als nur eine Vision - es ist eine funktionierende Plattform, die gerade ihr Minimum Viable Product (MVP) vorgestellt hat.

trustedd.com ist jedoch nicht nur eine Plattform zum Teilen und Bewerten von Inhalten. Es ist auch eine wachsende Ressource für die Technologiegemeinschaft. Mit über 1200 gelisteten KI-Tools können Nutzer Informationen kuratieren, Artikel erstellen, Kurse verkaufen oder Jobs hinzufügen. In naher Zukunft werden Nutzer auf trustedd.com auch in der Lage sein, physische und virtuelle Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen anzubieten und Veranstaltungen zu erstellen. Inhaltsersteller und Verkäufer benötigen allerdings auf unabsehbare Zeit einen Einladungscode, um an der Plattform teilnehmen zu können.

Darüber hinaus hat trustedd das ehrgeizige Ziel, eine vollständige und private Alternative zu den bestehenden Ökosystemen von Google und Apple zu schaffen. Mit 'Athena', einer geplanten künstlichen Intelligenz, die durch die kuratierten Daten der Plattform trainiert wird, und einem eigenen Betriebssystem, möchte trustedd in Zukunft ein echter Wettbewerber für die etablierten Tech-Riesen sein. Im Unterschied, dass das Ecosystem von den Nutzern kontrolliert werden sollte.

Mit der jüngsten Kontroverse bei Reddit, bei der mehrere große Subreddits ihre Moderatoren verloren haben, wird deutlich, dass die aktuellen sozialen Plattformen vor Herausforderungen stehen. In diesem Kontext könnte trustedd eine Möglichkeit bieten, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Die digitale Landschaft entwickelt sich ständig weiter, und neue Plattformen wie trustedd stellen herkömmliche Modelle in Frage. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich trustedd weiterentwickelt und welche Rolle es in der Zukunft der digitalen Informationsverteilung und -bewertung spielen wird. Ein anstehender Community-Wettbewerb mit dem Titel "AI Visionary Quest" soll für hilfreiche, spannende und hochwertige Inhalte und Diskussionen rund um das Thema Künstliche Intelligenz von verschiedenen Autoren und Unternehmen sorgen.



