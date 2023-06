NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre moderaten Anfangsgewinne nicht halten können und sind leicht ins Minus abgerutscht. Mangels wichtiger Konjunktur- und Unternehmensnachrichten läuft der Handel am Montag in ruhigen Bahnen. Neben den anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnen die jüngsten Ereignisse in Russland die Anleger zur Zurückhaltung. Vergangene Woche hatten mehrere Zentralbanken ihre Leitzinsen teils deutlicher als erwartet angehoben und weitere Erhöhungen angedeutet.

In New York notierte der Dow Jones Industrial zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 33 623,92 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verzeichnet. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4341,05 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,1 Prozent auf 14 876,59 Punkte.