PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Dienstag überwiegend mit Verlusten abgeschlossen. Deutlicheren Abgaben in Prag und Warschau stand ein knappes Minus in Budapest gegenüber, in Moskau ging es sogar etwas nach oben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer