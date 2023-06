Pfeifen im Walde?

Nach einigen schwachen Handelstagen setzte der Index im gestrigen Mittwochshandel (28.06.) erste Akzente auf der Oberseite. Die Erholung blieb aber noch so einiges schuldig, sodass bei genauerer Betrachtung Fragen offen bleiben. Die Situation mahnt unverändert zur Vorsicht…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Dax vom 26.06. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht kommt nun den Unterstützungen bei 15.700 Punkten und 15.500 Punkten eine hohe Relevanz zu. Aus bullischer Sicht wäre ein Anlaufen der 15.500 Punkte noch zu tolerieren. Sollte es hingegen darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Gleichzeitig würde der Dax Gefahr laufen, in Richtung 15.000 Punkten durchgereicht zu werden. Kurzum. Dax ist in einer heiklen Mission unterwegs. Noch gestaltet sich das Konsolidierungsszenario vergleichsweise unaufgeregt. Damit das so bleibt, sollten die 15.500 Punkte nicht signifikant unterschritten werden. Anderenfalls könnte es auf der Unterseite doch noch eng werden. Zudem würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 15.000 Punkten drohen. Um ein wichtiges Signal zu senden, muss der Dax über die 16.000 Punkte zurückkehren.“

Immerhin gelang es dem Dax in den letzten Handelstagen, die eminent wichtigen Unterstützungen bei 15.700 Punkten und 15.500 Punkten zu verteidigen. Der gestrige Erholungsversuch verpasste es aber, den Index über die 16.000er Marke zu führen. Ein Wochenschluss oberhalb von 16.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht ein wichtiger Achtungserfolg; allerdings halten die beiden letzten Handelstage der Woche noch so einige Klippen – in Form relevanter Konjunkturdaten - bereit, die es zu umschiffen gilt.

Zudem verspricht die nächste Handelswoche vor dem Hintergrund der Vielzahl der Konjunkturdaten (Stichwort Monatsanfang) enorme Spannung.

Aus charttechnischer Sicht schwebt das potentielle Doppeltop noch immer wie ein Damoklesschwert über dem Chart, insofern kommt der erfolgreichen Verteidigung der Zone 15.700 Punkte / 15.500 Punkte eine große Bedeutung zu.

Kurzum. Die gestrige Erholung ist weder Fisch noch Fleisch. Wichtige Ziele (unter anderem Sprung über die 16.000 Punkte) wurden verpasst. In diesem Punkt muss der Dax nachbessern. Ein Rücksetzer unter die 15.500er Marke wäre unverändert als Warnsignal zu interpretieren und würde womöglich die Tür in Richtung 15.000 Punkte öffnen.