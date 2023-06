Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 15-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Alpha Lithium und Großaktionär empfiehlt seinen Aktionären die vorliegende Übernahmeofferte abzulehnen

Alpha Lithium gab kürzlich bekannt, dass das Board of Directors von Alpha, basierend auf der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger Direktoren, den Alpha-Aktionären empfiehlt, das feindliche Angebot von TechEnergy Lithium Canada Inc. abzulehnen. TechEnergy Lithium Canada Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Tecpetrol Investments S.L., die kürzlich für die Übernahme der Stammaktien von Alpha gegründet wurde. Das Board of Directors hat einstimmig beschlossen, dass das feindliche Angebot von Tecpetrol nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ist.

Weiterhin veröffentlichte Kyle Stevenson, ein strategischer Berater und Hauptaktionär von Alpha Lithium jüngst einen offenen Brief an seine Mitaktionäre, in dem er sich gegen den Preis und die Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol Investments S.L. ausspricht.

News: Alpha Lithium reicht Rundschreiben der Direktoren ein und empfiehlt, dass Aktionäre Tecpetrols feindliches faules Angebot ablehnen

News: Großaktionär von Alpha Lithium widerspricht Preis und Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol

Alpha Lithium legt technischen Bericht für Hombre Muerto vor und plant Bohrkampagne

Weiterhin hat Alpha Lithium vor wenigen Tagen einen unabhängigen technischen Bericht eingereicht, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 in Bezug auf die Grundstücke des Unternehmens im Salar del Hombre Muerto in Argentinien erstellt wurde. Der Bericht folgt auf die kurz vor dem Abschluss stehende detaillierte Vertical Electrical Sounding des Unternehmens auf den Grundstücken, bei der mehrere extrem leitfähige Sediment- und Halitfazies identifiziert wurden, die mit salzgesättigten Horizonten in Tiefen von bis zu 500 Metern kompatibel sind. Der Bericht empfiehlt ein 18-Loch-Explorationsprogramm. Für das vollständig finanzierte Bohrprogramm werden mindestens vier Bohrgeräte benötigt, die alle aus dem Explorationsprogramm Tolillar abgezogen werden. Gemäß der Definition von Groundwater Insight werden für die Bohrkampagne voraussichtlich etwas mehr als 11 Millionen US-Dollar benötigt, einschließlich der Mittel für unvorhergesehene Ausgaben.

News: Alpha Lithium legt technischen Bericht für das aussichtsreiche Projekt Hombre Muerto in Argentinien vor

Unternehmensnews

Black Rock erhöht Beteiligung an Caledonia Mining

Caledonia Mining gab vor kurzem bekannt, dass es am 26. Juni 2023 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 23. Juni 2023 mit einer Beteiligung von mehr als 3 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia die Schwelle für eine Mitteilung überschritten hat.

News: Meldung eines neuen bedeutenden Aktionärs

Canada Nickel meldet exzellente metallurgische Ergebnisse von Texmont

Canada Nickel gab vor wenigen Tagen die ersten Ergebnisse der vorläufigen metallurgischen Testarbeiten an den ersten Proben des Nickelsulfidprojekts Texmont bekannt. Dabei wurden Nickelgewinnungsraten von 79 - 84 % und Kobaltgewinnungsraten von 77 - 83 % erreicht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Reihe von Gehalten mittels eines einfachen Prozessablaufplan aufbereitet werden kann und die Gewinnungsraten die historischen Ergebnisse erreichen oder übertreffen. Angesichts des Erfolges bei Texmont hat das Unternehmen die Gelegenheit genutzt, um regionale Bergbau-Claims zu erwerben und 20 Kilometer an Liegenschaften zu konsolidieren, die das Potenzial zur Entdeckung weiterer Lagerstätten des Texmont-Typs besitzen. Canada Nickel hat insgesamt 10 Vereinbarungen unterzeichnet, die 9.520 Hektar an Bergbau-Claims zusammenfassen.

News: Canada Nickel meldet ermutigende erste metallurgische Ergebnisse von seinem Projekt Texmont und kündigt Konsolidierung der Texmont-Region an

Discovery Silver vermeldet große Fortschritte bei Cordero Projekt

Discovery Silver veröffentlichte vor kurzer Zeit ein Update zu den Fortschritten auf Cordero. Das Unternehmen wird demnach das Genehmigungsverfahren in den nächsten drei bis vier Wochen mit der Einreichung seiner Umweltverträglichkeitserklärung bei der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT einleiten. Außerdem sicherte sich Discovery Silver vor kurzem die Oberflächenrechte, die mit dem geplanten Tagebau und den wichtigsten Infrastrukturstandorten bei Cordero korrespondieren, sowie eine beträchtliche Menge an Wasserrechten. Das Unternehmen wird sich weiterhin bemühen, die Front-End-Engineering-Design-Arbeiten als Teil der Machbarkeitsstudie zu beschleunigen, um das Vertrauensniveau der anfänglichen Kapitalkostenschätzung zu erhöhen und die Zeitspanne zwischen der Fertigstellung der Studie und dem Bau des Projekts zu verkürzen.

News: Discovery Silver gibt Update zum Cordero-Projekt

Labrador Uranium schließt Angilak-Erwerb ab und ändert Firmennamen

Labrador Uranium vermeldete jüngst den Abschluss der zuvor gemeldeten Übernahme der Liegenschaft Angilak im kanadischen Nunavut-Territorium von ValOre Metals Corp. Gemäß dem Arrangement übertrug ValOre seine Beteiligung an der Liegenschaft Angilak an eine hundertprozentige Tochtergesellschaft („Subco“), die ausschließlich zum Zweck der Erleichterung des Arrangements gegründet wurde, woraufhin das Unternehmen alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Subco als Gegenleistung für 3 Millionen CA$ in bar und 100.000.000 Stammaktien von LUR zu einem angenommenen Preis von 0,40 CA$ pro Aktie erwarb.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass es seinen Namen von "Labrador Uranium Inc." in "Latitude Uranium Inc." geändert hat, um seine Expansion innerhalb Kanadas nach dem abgeschlossenen Erwerb des Grundstücks Angilak besser widerzuspiegeln.

News: Labrador Uranium schließt Erwerb der Liegenschaft Angilak ab

News: Labrador Uranium gibt Namensänderung in Latitude Uranium Inc. bekannt

OceanaGold vermeldet sehr gute Bohrresultate

OceanaGold gab kürzlich die bisherigen Ergebnisse des Ressourcenumwandlungsbohrprogramms 2023 bei Wharekirauponga in Neuseeland bekannt. Dabei stieß das Unternehmen bis dato unter anderem auf 60,5 g/t Au auf 11,1 Metern sowie auf 51,3 g/t Au auf 5,9 Metern. Die neuen Bohrergebnisse bestätigen damit das Vorhandensein einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung in der Aderzone East Graben und tragen zum Verständnis der Geometrie dieses mineralisierten Systems bei. Die Bohrungen zur Ressourcenumwandlung von Wharekirauponga haben für 2023 weiterhin Priorität, da man auf eine Vergrößerung der angezeigten Ressourcen hinarbeitet, um eine Vormachbarkeitsstudie im nächsten Jahr zu unterstützen.

News: OceanaGold gibt aktuelles Explorationsprogramm für Wharekirauponga bekannt

Osisko Development meldet sehr gute Bohrergebnisse

Osisko Development gab kürzlich die Ergebnisse der Untertageproben aus seinem laufenden Explorationsprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen Testmine Trixie bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf sehr hochgradiges Gestein, wie etwa 58,43 Gramm pro Tonne Gold und 551,10 g/t Silber über 0,30 Meter. Die untertägigen Gesteinssplitterproben bei Trixie definieren weiterhin mineralisierte Zonen. Diese Ergebnisse werden dazu beitragen, das Wissen über die Ausmaße der Lagerstätte zu erweitern und die Zielsetzung im Untertage-Explorationsprogramm bei Trixie zu verbessern.

News: Osisko Development meldet Ergebnisse der untertägigen Beprobungen auf Trixie im Tintic-Projekt

Skeena Resources steigert Ressource auf Eskay Creek und erweitert Vorstand

Skeena Resources gab jüngst eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Golden Triangle von British Columbia bekannt. Die gesamte grubengebundene gemessene und angezeigte Ressource beträgt nun 5,6 Millionen Unzen mit 3,47 g/t Goldäquivalent, einschließlich 4,1 Millionen Unzen Au mit 2,57 g/t Au und 102,5 Millionen Unzen Ag mit 63,63 g/t Ag. Die Ressource in der gemessenen Kategorie stieg um 23 % und macht nun 73 % der gesamten grubengebundenen MRE aus, gegenüber 63 % in der vorherigen Schätzung.

Weiterhin gab das Unternehmen die Ernennung von Nathalie Sajous zur unabhängigen Direktorin im Board of Directors des Unternehmens bekannt. Sajous verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von Teams und der Beratung von Partnern bei der Anwendung digitaler Technologien. Sie ist derzeit Managing Director, Global Partnerships bei Google und war zuvor bei Microsoft und Disney tätig.

News: Skeena erhöht Eskay Creek Ressource auf 5,9 Moz AuEq in gemessener und angezeigter Kategorie

News: Skeena begrüßt Nathalie Sajous als neue Direktorin & gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Trillium Gold Mines schließt Übernahme von Pacton ab

Trillium Gold Mines gab kürzlich den Abschluss des zuvor angekündigten Arrangement-Plans bekannt, wodurch Pacton Gold zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Trillium wird. In Verbindung mit dem Arrangement wurden Nav Dhaliwal (ehemaliger Interim Chief Executive Officer, Interim President und Director von Pacton) und Dale Ginn (ehemaliger Executive Chairman und Director von Pacton) in den Board of Directors von Trillium berufen.

News: Trillium Gold Mines schließt Arrangement-Plan und Übernahme von Pacton Gold ab

