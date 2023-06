Energiekonzern Engie erhöht Gewinnprognose

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energiekonzern Engie zeigt sich für das laufende Jahr zuversichtlicher und hat seine Prognose erhöht. Das Marktumfeld normalisiere sich weiter, teilte der Konzern am Freitag in Paris mit. Zudem habe sich die starke Entwicklung der globalen Energiemanagement- und Vertriebseinheit (Gems), die Kunden über mehrere Monate oder Jahre Energie liefert, aus dem ersten Quartal in den Monaten April und Mai fortgesetzt.

Engie erwartet nun für 2023 ein bereinigtes Nettoergebnis von 4,7 bis 5,3 Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern das obere Ende der Spanne von 3,4 bis 4,0 Milliarden Euro angepeilt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne das Atomgeschäft wird bei 8,5 bis 9,5 Milliarden Euro gesehen. Hier hatte Engie bislang das obere Ende von 6,6 bis 7,6 Milliarden Euro avisiert. Die Aktie stieg an der Euronext Paris am Vormittag um knapp 1,6 Prozent./nas/men/jha/

Die ENGIE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 15,21EUR gehandelt.