Gefragt waren am Montag vor allem zyklische Branchen, allen voran die Minenwerte, die von aktuellen Tendenzen und Perspektiven an den Rohstoffmärkten profitierten. Der Teilindex Stoxx Europe 600 Basic Resources stieg um zuletzt mehr als zwei Prozent und erreichte so ein Hoch seit fast zwei Wochen. Auch der Index der Öl- und Gaswerte konnte aus ähnlichen Gründen fast Schritt halten mit einem Anstieg um 1,8 Prozent.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Europa-Börsen sind am Montag solide in die zweite Jahreshälfte gestartet. Die Kursentwicklung fiel allerdings moderater aus als etwa im New Yorker oder dem asiatischen Handel. Die Stärke der Wall Street waren die hiesigen Börsen am Freitag schon ein Stück weit mitgegangen. Außerdem bleibe etwas Konjunkturunsicherheit in den Köpfen der Anleger, hieß es.

