PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein Feiertag und geschlossene Börsen in den USA haben am Dienstag die europäischen Aktienmärkte in ihrem Aufwärtsdrang gebremst. Der EuroStoxx 50 schloss nach einem impulslosen Handel 0,16 Prozent leichter bei 4390,99 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex für die Eurozone den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Die Börsenumsätze waren am Dienstag deutlich geringer als zuletzt. In den USA feiert man den Unabhängigkeitstag, auch der Anleihehandel ist dort geschlossen.

"Es war eine eher ruhige Sitzung, in der der Feiertag in den USA die Aktivitäten natürlich gebremst hat", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Zudem schaue man bereits auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Der französische Cac 40 gab um 0,23 Prozent auf 7369,93 Zähler nach. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent niedriger bei 7519,72 Punkten.