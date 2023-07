Am 11./12. Juli ist der NATO-Gipfel in Vilnius. Dort wird beraten, ob und wann die Ukraine in die NATO aufgenommen werden soll. Zudem wird die Aufrüstungsaufforderung für alle NATO-Länder mit den „Feinden“ Russland und China begründet. Der erste Großangriff der Ukraine war bisher noch nicht sonderlich erfolgreich. Aber Selenskyj fordert nun Streumunition, die die USA auch schicken wollen und vor allem mehr Mittelstrecken-Raketen, um auch Russlands Nachschubwege direkt angreifen zu können. Dies könnte aber zur Folge haben, dass auch Russland die Nachschubwege in Polen direkt angreifen wird. Ohnehin stellt sich jetzt die bange Frage, ob dieser NATO-Gipfel nicht auch den 3. Weltkrieg näher bringt. Es wird dringend Zeit für diplomatische Verhandlungen, sonst wird ein point of no return erreicht, der diplomatische Verhandlungen unmöglich macht und einen 3. Weltkrieg heraufbeschwört.

Ukraine will so schnell wie möglich in die NATO

Am 11./12. Juli wird über den NATO-Beitritt der Ukraine beraten, aber auch wie man der Ukraine zu einem militärischen Sieg durch weitere Waffenlieferungen helfen kann. Beschlossen sind schon die Versendung von FH16 Kampfjets im Herbst, wobei die Pilotenausbildung auf polnischen Boden erfolgt. Zusätzlich sollen jetzt aber auch Mittelstreckenraketen geschickt werden, die in der Lage sind, Russland Nachschubwege zu zerstören. Sehr umstritten ist der Einsatz von Streubomben, die die USA jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen wollen. Russland wird dann scharf auf Streubomben-Beschuss antworten. Damit wird die Eskalation absehbar zunehmen und die USA sorgen für diese Eskalation.