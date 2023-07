Jubiläum für Deutschlands große Brokerwahl

Weil die Brokerwahl zum 10. Mal stattfindet, dürfen sich 2023 nicht nur die Macher über mehr Angebote freuen, sondern auch die teilnehmenden Kunden. Zum Jubiläum wurde die Liste der Preise erweitert, welche zum Dank unter all jenen verlost werden, die ihrem Anbieter ihre Stimme geben. Neben einem iPad Pro sowie zwei iPhone 14 winken diesmal eine GoPro Hero 11 und eine Insta360 ONE X2 sowie Amazon-Gutscheine. „Insgesamt verlosen wir diesmal Preise im Gesamtwert von rund 4.500 Euro“, so Salzwedel weiter. In den letzten Jahren nahmen an der Wahl regelmäßig mehr als 35.000 Kunden teil.

Wer 2023 an der Brokerwahl kostenlos teilnehmen will, kann dies ab sofort unter https://www.brokervergleich.de/brokerwahl/

Unverändert bleibt hingegen die Durchführung der Brokerwahl: Zusätzlich zur Kundenabstimmung bewertet die Redaktion sämtliche Anbieter im Wettbewerb im Rahmen eines redaktionellen Tests mit mehr als 250 Kriterien. Beide Aspekte fließen abschließend zu jeweils 50 Prozent in das Gesamtergebnis ein. „Wir behalten unser Credo bei: Nur wer vor den beiden härtesten Jurys im Finanzwesen besteht, verdient sich den Testsieg“, erläutert André Salzwedel. „Dieses Konzept hat sich mehr als bewährt.“

Die Brokerwahl 2023 von Brokervergleich.de wird wieder in Kooperation mit der Quadriga Communication GmbH durchgeführt.