Texas Pacific Land im Portrait: Der Landlord und seine Royalties

Die Energiewende ist in vollem Gange und immer mehr Geld wird in den GreenTech-Sektor gepumpt, während Öl- und Gasexplorer von ESG-hungrigen Anlegern abgestraft werden. Öl ist tot, hat das aber noch nicht mitbekommen. Und Erdgas wird in Europa zum Auslaufmodell . Viele Energiemultis schwenken um und fahren ihre Investitionen in neue Öl- und Gas-Explorationsprojekte massiv runter. Stattdessen wollen sie künftig Strom verkaufen und zwar aus regenerativen Energiequellen. Total, BP, Shell sind hier die Wegbereiter. Andererseits wird die Nachfrage nach Öl und Gas noch längere Zeit hoch bleiben. Die OPEC sieht ' Peak Oil ' erst nach 2040, BP eher früher. Doch die Nachfrage wird auch danach weiter bestehen und weil immer weniger neue Förderplätze erschlossen werden, bietet dies auch Chancen...

In diesem Portrait geht es um, ein ganz besonderes Öl- und Gasunternehmen.

