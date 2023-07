PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag zugelegt. Damit konnten sie an einen guten Wochenstart anknüpfen. An den europäischen Leitbörsen herrschte ebenfalls eine positive Stimmung, trotz eingetrübter Konjunkturerwartungen in Deutschland.

In Prag legte der tschechische Leitindex PX um 0,53 Prozent auf 1284,35 Punkte zu. Insbesondere die schwergewichteten Titel von CEZ (plus 0,6 Prozent), Erste Group (plus 0,5 Prozent) und der Komercni Banka (plus 1,1 Prozent) konnten überzeugen.