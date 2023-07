Neometals Ltd - Abnahmevereinbarung mit Glencore in Bezug auf das Vanadium-Rückgewinnungsprojekt abgeschlossen

- Vereinbarung über die garantierte Abnahme von 100 % der im Vanadium-Rückgewinnungsprojekt („VRP1“) produzierten Vanadium-Produkte mit dem führenden Rohstoffproduzenten und -vermarkter Glencore International AG („Glencore“);

- Nachweis der Marktnachfrage nach hochreinem, kohlenstoffneutralem Vanadiumpentoxid („V2O5“), das in der Europäischen Union („EU“) aus EU-Rohstoffen hergestellt wird; und

- Glencore wird aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit Vanadium in der Rhovan-Mine in Südafrika technisches Know-how in das Projekt einbringen.

12. Juli 2023 / IRW-Press / – Neometals Ltd. (ASX: NMT & AIM: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“), ein aufstrebender Hersteller nachhaltiger Batteriematerialien, freut sich, die Unterzeichnung einer verbindlichen Abnahmevereinbarung zwischen Novana Oy („Novana“) und Glencore für VRP1 („Abnahmevereinbarung“) bekannt zu geben. Novana ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Joint-Venture-Unternehmens von VRP1, Recycling Industries Scandinavia AB („RISAB“). Neometals hält einen Anteil von 72,5 % an RISAB, Critical Metals Ltd. („Critical Metals“) hält die restlichen 27,5 %.

Gemäß den Bedingungen der Abnahmevereinbarung wird Novana ausschließlich an Glencore verkaufen und liefern, und Glencore wird alle marktfähigen von Novana produzierten Vanadium-Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf V2O5 und Ferrovanadium) für einen Zeitraum von zunächst 5 Jahren ab dem Anfangsdatum abnehmen. Dieser Zeitraum verlängert sich automatisch in Schritten von zwei Jahren, es sei denn, Novana oder Glencore entscheiden sich, die Abnahmevereinbarung nicht zu verlängern.

Der Lieferzeitraum beginnt am 1. Januar 2026 oder zu einem früheren Zeitpunkt, der Glencore von Novana mit einer Frist von 12 Monaten mitgeteilt wird. Der für die produzierten und gelieferten Vanadium-Produkte zu zahlende Preis ist an die jeweilige Marktnotierung gebunden. Über einen gemeinsamen Lenkungsausschuss wird Glencore in den ersten Phasen der VRP1-Entwicklung auch technisches Fachwissen zur Verfügung stellen, einschließlich Beratung und Know-how.