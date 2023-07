Auch BASF mit Gewinnwarnung - Anleger bleiben gelassen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die Welle der Gewinnwarnungen in der Chemieindustrie geht weiter. Mit BASF senkte nun auch die Nummer eins der Branche ihren Ausblick für das Jahr. Zuvor hatten bereits Sektorvertreter wie Lanxess , Evonik , Croda oder Clariant tiefer gestapelt. Am Markt war daher bereits mit einer Zielsenkung auch durch die Ludwigshafener gerechnet worden, wenn auch nicht in dem Ausmaß. Am Donnerstag zeigten sich die Investoren dennoch weitestgehend gelassen. Auch die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es von Branchenkennern.

Die Aktie notierte am späten Vormittag moderat im Minus. Zwischenzeitig war der Kurs ins Plus gedreht, da Experten vereinzelt Hoffnung auf ein besseres zweites Halbjahr machten.