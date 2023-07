STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt bekräftigte in der Vorwoche die Erwartungen steigender Zinsen. Für den Euro-Bund-Future ging es nach 133,68 Prozentpunkten in der Vorwoche zwischenzeitlich bis auf 130,60 Punkte nach unten. Am Mittwoch senkten überraschend niedrige US-Inflationsdaten die Erwartungen weiter steigender Zinsen merklich. Der Euro-Bund-Future notiert am Donnerstagmorgen bei 132,47 Prozentpunkten. Nachdem die Renditen für Bundesanleihen zwischenzeitlich anstiegen, notieren sie derzeit in etwa auf Vorwochen-Niveau. Für die 10-jährige Bundesanleihe geht es nach 2,513% in der Vorwoche auf aktuell 2,50% leicht nach unten. Die 30-jährige Bundesanleihe rentiert derzeit bei 2,57%. Vor Wochenfrist lag die Rendite bei 2,51%.

Anlegertrends

AIG nimmt 500 Mio. USD auf

Der US-amerikanische Versicherungskonzern AIG nimmt über eine Anleihe (WKN A3LKYC) frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen US-Dollar auf. Über die Laufzeit bis zum 02.07.2026 wird ein Kupon von 5,75% gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmals am 02.01.2024. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Die Ratingagentur S&P vergibt ein A+ Rating.