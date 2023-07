Wien (APA-ots) - Österreich liegt auch in diesem Jahr ex aequo mit Großbritannien, Schweden und Luxemburg auf Platz 3 der Länder, die am besten für den Umstieg auf E-Mobilität gerüstet sind. Aufgrund der vergleichsweise großzügigen Förderungen und des massiven Ausbaus der Ladeinfrastruktur konnte Österreich seinen Spitzenplatz im EV Readiness Index des Flottenmanagers ALD Automotive | LeasePlan behaupten.

Zwtl.: Österreich bleibt auf dem Siegerpodest



Die Top-3 des EV Readiness Index haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Norwegen liegt weiterhin mit großem Abstand an der Spitze, gefolgt von den Niederlanden. Den dritten Platz teilen sich neben Österreich und Großbritannien nun auch Schweden und Luxemburg. Insgesamt hat das Mittelfeld deutlich aufgeholt: zwischen Platz 3 und Platz 12 liegen in diesem Jahr nur noch 6 Punkte.

Erfreulich: der E-Mobilitäts-Reifegrad hat sich in allen untersuchten Ländern weiter verbessert. Gründe dafür sind eine höhere Marktdurchdringung von E-Fahrzeugen sowie Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur. Lediglich die TCO haben sich aufgrund der hohen Energiepreise leicht negativ entwickelt, E-Fahrzeuge sind jedoch nach wie vor überwiegend günstiger als Verbrenner.



Zwtl.: Unternehmen treiben Wandel weiterhin maßgeblich voran

Auch 2022 sind es vor allem die Unternehmen, die den Wandel hin zu emissionsfreier Mobilität in Österreich vorantreiben. Knapp 80% der neuzugelassenen E-Fahrzeuge im vergangenen Jahr entfielen auf Unternehmen[1]. Ein Trend, den auch ALD Automotive | LeasePlan bestätigen kann: 4 von 10 bestellten Fahrzeugen im Jahr 2022 waren Stromer oder Hybride. Unverändert bleibt die klare Präferenz für reine Elektrofahrzeuge: Rund 75% der bestellten Pkw mit alternativem Antrieb sind Stromer.



Zwtl.: Ladeinfrastruktur größter Knackpunkt



Trotz Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur in allen untersuchten Ländern, bleibt diese Kategorie des EV-Readiness Index jene mit dem größten Optimierungspotenzial. Während Länder wie Norwegen, die Niederlande und Luxemburg in Sachen Ladeinfrastruktur schon sehr weit sind, hinken vor allem die osteuropäischen Länder (u.a. Tschechien, Polen, Slowakei) noch deutlich hinterher.

Österreich liegt mit knapp 23.500 Ladepunkten im oberen Mittelfeld der untersuchten europäischen Länder. Im vergangenen Jahr wurde massiv in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert. Der Mobilitätsmasterplan des Klimaschutzministeriums sieht auch für die kommenden Jahre einen beschleunigten Ausbau des Ladenetzes vor. Klaudija asar Torkar dazu: "Das rasante Wachstum von E-Fahrzeugen auf Österreichs Straßen macht es notwendig, dass die

Ladeinfrastruktur laufend ausgebaut wird. Wir dürfen uns keinesfalls auf dem Status quo ausruhen, schließlich hängt die weitere Verbreitung von E-Fahrzeugen maßgeblich davon ab, dass für jedes Fahrzeug ausreichend Lademöglichkeiten in einem akzeptablen Umkreis verfügbar sind."



Zwtl.: Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem EV Readiness Index 2023:

* Die Top-3-Länder im Index sind dieselben wie im vergangenen Jahr: Norwegen auf Platz 1, die Niederlande auf Platz 2, Großbritannien teilt sich Platz 3 mit Österreich, Luxemburg und Schweden. Am meisten verbessert hat sich Dänemark von Platz 11 im Vorjahr auf Platz 7 im Jahr 2023. Das liegt vor allem an der verbesserten EV-Infrastruktur und dem gestiegenen Marktanteil von Elektrofahrzeugen. * In den untersuchten Ländern ist die

Elektromobilitäts-Bereitschaft insgesamt um 12 % gestiegen (72 Punkte, wenn man alle Länder zusammenfasst), was europaweit eine allgemeine Verbesserung belegt.

* Der Reifegrad des EV-Markts ist in ganz Europa um 19 % (42 Punkte) gestiegen - dies spiegelt die insgesamt verbesserte Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in den europäischen Ländern wider. In Österreich wurden 2022 über 14.600 Elektrofahrzeuge neu zugelassen.

* Die Ladeinfrastruktur ist deutlich besser geworden und hat einen Schub von 43 % (45 Punkte) erfahren.

* Auch wenn Elektrofahrzeuge in den meisten europäischen Ländern immer noch günstiger als Verbrenner sind, ist der TCO-Reifegrad von Elektrofahrzeugen um 6 % leicht gesunken (14 Punkte). Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Energiepreise im Jahr 2022.

Über ALD Automotive | LeasePlan



ALD Automotive | LeasePlan ist ein weltweit führender Anbieter für nachhaltige Mobilität und bietet Full-Service-Leasing, flexible Abonnementdienste und Multimobilitätslösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen. Die breite Präsenz in 44 Ländern nutzt ALD Automotive | LeasePlan, um den Weg zur CO2-Neutralität zu ebnen, die digitale Transformation der Branche durch Innovationen und technologiegestützte Services voranzutreiben und den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität in großem Maßstab zu ermöglichen. Mit 15.700 Mitarbeitern weltweit verwaltet ALD Automotive | LeasePlan 3,3 Millionen Fahrzeuge (Stand: Ende März 2023).



Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Société Générale ist Mehrheitsaktionär von ALD Automotive | LeasePlan.



